Zomersolden in Brugge starten sterk, kortingen van gemiddeld 30 procent Bart Huysentruyt

01 juli 2019

19u44 0 Brugge Ook in Brugge is maandag het startschot van de zomersolden gegeven. Met gemiddelde prijskortingen van zo’n 30 procent kon je bij de meeste winkels al voordelig koopjes jagen.

“Het gematigd warme weer levert een goede start van de zomersolden op”, zegt Brecht Clyncke van Unizo West-Vlaanderen. “We zien dat er, zowel in Brugge als buiten de stadskern, heel wat volk op de been is. Het goede weer en de bijhorende verkoop de jongste week maakten het negatieve cijfer van het seizoen hierbij al grotendeels goed.”

De afgelopen week en de twee weekends voor de solden waren al een succes door het mooie weer. In verscheidene winkels waren er al koppelkoopjes. Klanten kregen eindelijk zin om echte hoogzomeritems aan te kopen en stukken zoals shorts, kleedjes, topjes en badmode gingen dan ook vlot over de toonbank. “De grootste hitte is een beetje weg en dat brengt nu een heropleving met zich mee”, zegt Clyncke. “De verwachtingen voor het verdere verloop van de maand zijn positief. Het blijft gematigd warm in het hele land, de vakantie is gestart en consumenten komen met zin om te shoppen naar de modewinkels.”

De solden duren tot en met 31 juli.