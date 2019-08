Zomerse preventieactie ZAD op gang getrapt

tijdens WECANDANCE Siebe De Voogt

11 augustus 2019

10u05 0 Brugge De politie en Preventiedienst van Brugge hebben vrijdagavond het startschot gegeven van hun ZAD (zonder alcohol en drugs)-zomercampagne. De campagne moet mensen ontraden om onder invloed van alcohol en drugs achter hun stuur te kruipen.

In het voorjaar van 2018 werd de ZAD-campagne in het leven geroepen door beide partners. Tijdens de openingsavond van WECANDANCE werd op de parking een eerste preventieve blaasactie gehouden. “De mensen werden aangesproken en bevraagd naar hun alcohol- of druggebruik”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis (sp.a).

“Ze werden gewezen op de effecten en risico’s van middelengebruik in het verkeer en kregen informatie en tips mee. Daarnaast kregen de bestuurders ook de kans om een blaastest uit te voeren. Mensen die negatief bliezen, kregen een zonnebril of zonnecrème. De positieve blazers werden gestimuleerd om op zoek te gaan naar een veilige manier om huiswaarts te keren.”

Effectieve controles

Dat de aftrap van de ZAD-actie plaatsvond op WECANDANCE was volgens Goderis geen toeval. “Al vele jaren hebben we met de Preventiedienst een goede samenwerking met de organisatoren van het festival. Zij leveren zelf grote inspanningen op het vlak van preventie en zorgen er zo voor dat de veiligheid en gezondheid van de festivalgangers primeert.” Naast de preventieve actie werden vrijdagavond ook effectieve controles uitgevoerd. Auto’s en bussen werden afgeleid naar de Grensinspectiepost. De bestuurders werden gecontroleerd op drugs en alcohol, het bezit van verdovende middelen en zelfs het gebruik van rode diesel.