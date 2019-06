Zomerbar opent in het midden van ... een bos en bijenweide Mathias Mariën

21 juni 2019

10u37 16 Brugge Het Ryckeveldebos is deze zomer een absolute trekpleister rijker. In het midden van het bos opent ondernemer Laurens Vogelaers (35) er zijn pop-upbar ‘Ryckevelde Parkkaffee’. De focus ligt er op gezelligheid en lokale producten. Rond het café is een bloemen- en bijenweide.

Een café in het midden van het bos, het doet even de wenkbrauwen fronsen bij wie het hoort. Toch is het perfect toegelaten om er aan recreatie te doen, aangezien het domein waar de pop-upbar komt in parkgebied ligt. Tot 28 juli wordt de plek in het schaduw van het kasteel, op de grens van Brugge en Damme, omgetoverd tot een ontmoetingsplaats met ligweide en uiteraard een uitgebreid terras. Aan evenementen zullen er deze zomer geen gebrek zijn. Wanneer de bar open is, zal bijvoorbeeld de Tour de France op groot scherm uitgezonden worden. Verder komen ook tal van dj’s een live-optreden geven. Al benadrukt Laurens dat het niet de bedoeling is dat er wilde feestjes worden gegeven. De bedoeling is dat mensen kunnen genieten van een zomerse, relaxte sfeer. leuk extraatje: de focus zal op lokale/Europese producten liggen. Wijnen uit Zuid-Afrika moet je er dus niet verwachten. “Perfect om onze ecologische voetafdruk klein te houden", klinkt de uitleg. In de houten, ecologische bar wordt die lijn doorgetrokken in de vorm van een ‘groendak’. Verder worden alle drankjes geserveerd in herbruikbare bekers. Als uitsmijter is het domein omgeven door een bloemen- en bijenweide. Het pop-upcafé is geopend van woensdag tot zondag vanaf 12 uur. Op vrijdag en zaterdag sluiten de deuren om middernacht, op de andere dagen is dat om 22 uur.