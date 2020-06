Zomerbar met openluchtcinema Fayard keert terug voor maximaal 200 kijkers Bart Huysentruyt

16 juni 2020

16u43 0 Brugge Elke film- en cultuurliefhebber kan van zaterdag 4 juli tot en met zondag 30 augustus opnieuw terecht in kasteel Le Fayards in Sint-Kruis. De zomerbar en openluchtcinema Fayard keert voor een tweede zomer op rij terug.

Er zijn in openlucht en indoor filmvoorstellingen in een sfeervol en gezellig kader. Het programma biedt elke zaterdag een mix van filmklassiekers binnen alle genres. Onder meer E.T. en Mamma Mia! staan op de longlist. Op zondag zijn er kinder- en familiefilms. Het volledige programma wordt aangekondigd via www.facebook.com/fayardbrugge.

“Voor de voorstellingen wordt de capaciteit ingesteld op maximaal 200 bezoekers”, zegt Joke Ruysschaert. De filmvoorstellingen in openlucht zijn vrij toegankelijk, maar er zal ook een online systeem geopend worden voor iedereen die vooraf een plaatsje wil reserveren.

Ook voor indoor voorziet Fayard in een reservatiesysteem, zodat de maximumcapaciteit nooit overschreden wordt en de filmvoorstellingen in de meest veilige omstandigheden kunnen plaatsvinden.