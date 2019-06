Zomerbar met grátis pop-upcinema opent de deuren: “Cocktails, film en muziek worden aangepast aan het thema” Mathias Mariën

08u49 7 Brugge Een zomerbar mét gratis pop-upcinema: met dat concept hoopt vzw Razor Reel de komende maanden een massa volk naar Sint-Kruis te lokken. De locatie – een oud, leegstaand kasteel – is alvast een absolute troef en spreekt tot de verbeelding. “Bedoeling is dat we beginnen met één filmvoorstelling per dag. Afhankelijk van het succes kunnen we onze programmatie uitbreiden”, zegt Joke Ruysschaert.

Een zomerbar kan meer zijn dan lekkere cocktails of een fris pintje alleen: dat bewijst de opbouw van ‘Fayard’ langs de Pelderijnstraat 54 in Sint-Kruis. Vanaf 21 juni kunnen bezoekers van de splinternieuwe bar er gratis een filmpje meepikken in de pop-upcinema in het kasteel ‘Les Fayards’. “Het idee ontstond in februari toen we hier waren voor een ander project”, zegt Joke Ruysschaert van de vzw Razor Reel. De link met film hoeft niet ver gezocht te worden, aangezien de vereniging al 12 jaar het filmfestival organiseert. Het idee werd al snel werkelijkheid, waardoor de organisatie nu in de laatste rechte lijn zit richting opening.

Gratis film

Concreet is de bar vanaf 21 juni elk weekend geopend. Bedoeling is dat er dagelijks minstens één film wordt gespeeld in een ruimte binnen het leegstaand kasteel. “Daar zal plaats zijn voor ongeveer 60 kijkers”, duidt Joke Ruysschaert. “Wat als er plaats tekort is? Dan zullen we toch moeten bekijken om extra voorstellingen te draaien. Maar laat ons maar eerst afwachten hoe het concept aanslaat.” Een extra troef is dat de films … helemaal gratis kunnen bekeken worden. “Uiteraard is het de bedoeling dat mensen voor of na de film iets drinken in onze zomerbar. Maar wie enkel de film wil zien, gaan we zeker niet weigeren”, klinkt het bij de vzw. De programmatie doet alvast het beste hopen. Voorlopig staan er 40 films gepland, die variëren tussen echte klassiekers zoals Jurassic Park tot Vlaamse films zoals Marina. Ook kindervoorstellingen komen aan bod. “Verder zijn we van plan volgens thema te werken. In het weekend van 14 juli (de Franse feestdag, red) gaan we Franse films draaien en spelen we Franse muziek in de bar”, aldus Joke. Leuk extraatje: bij goed weer is er ook mogelijkheid om een openluchtcinema te installeren. Als de regen uitblijft, staan er de komende weken minstens acht gepland.

Groot Vlaenderen

Een zomerbar zou natuurlijk de naam niet waardig zijn als er geen lekkere drankjes waren. Daarvoor werkt de vzw samen met Groot Vlaenderen, die minstens 5 van hun beste cocktails zal shaken in ‘Fayard’. Ook daar is het de bedoeling per thema en zelfs film te werken en het aanbod zo aan te passen. “We hopen een breed publiek aan te trekken. We zijn alleszins toegankelijk voor jong en oud”, besluit de organisatie. Fayard is geopend van 21 juni tot 14 september. Op vrijdag van 17 – 1 uur, op zaterdag van 13 -1 uur en op zondag van 10 – 22 uur.