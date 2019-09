Zoektocht naar West-Vlaamse snor van het jaar (én dat mag ook een jongere zijn) Bart Huysentruyt

07 september 2019

19u08 0 Brugge De West-Vlaamse Snorrenclub is op zoek naar 20- tot 35-jarige mannen met snor en baard. Ze organiseren dit jaar op 14 en 15 september voor de achtste keer de Brugse Mosselfeesten én de verkiezing van de West-Vlaamse snor van het jaar op de Vismarkt van Brugge.

Voor het eerst wordt er dit jaar ook een ‘jongerensnor van 2019' verkozen. “Snor en baard zijn terug in bij de jonge mannen. En terecht”, zegt Antoine De Beir. “Er zijn al wat jongeren lid van onze West-Vlaamse Snorrenclub. Het was hun idee om ook een jongerensnor te verkiezen. Bedoeling is om ook later activiteiten te ontwikkelen gericht op die leeftijdscategorie. Jong en oud samen in een toffe mannenclub.”

Aan deze verkiezing hangen mooie prijzen vast, zoals een ballonvaart en een waardebon van 150 euro voor aanschaf van snor- en baard verzorgingsproducten. De snorverkiezing vindt plaats op zondag 15 september om 17 uur. Kandidaten kunnen zich inschrijven op voorhand door een mail te sturen naar wvsc@snorrenclub.be of via de Facebookpagina West-Vlaamse Snorrenclub of tijdens de Mosselfeesten zelf tot 16.30 uur bij een van de leden.