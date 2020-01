Zoekactie naar vermeende drenkeling in Damse Vaart levert niets op Siebe De Voogt

26 januari 2020

12u49 0 Brugge Langs de Noorweegse Kaai in Brugge is zaterdagavond gezocht naar een vermeende drenkeling in de Damse Vaart. Na een halfuur werd de zoekactie afgeblazen zonder resultaat.

Een politiepatrouille sloeg even voor 22 uur alarm, toen ze langs de Damse Vaart een fiets met brandend licht opmerkten. De fiets stond tegen de reling, waardoor gevreesd werd dat de eigenaar op één of andere manier in het water was beland. Duikers van de Brugse brandweer trokken ter plaatse en zochten de Vaart af in de omgeving van de aangetroffen fiets. Na een halfuur werd de zoekactie afgeblazen zonder resultaat.