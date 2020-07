Zoek ‘meneer pastoor’ ter vervanging van Dudzele-kermis Bart Huysentruyt

27 juli 2020

11u47 0 Brugge Geen Dudzele-kermis tijdens de eerste week van augustus, en dus vond het kermiscomité een nieuwe uitdaging voor de inwoners van de kleine deelgemeente van Brugge.

Tot en met dinsdag 4 augustus kan je deelnemen aan een fotozoektocht. Veertig kermisfoto’s van de voorbije jaren zijn opgehangen in het dorp. De pastoor van Dudzele, Carmino Bohez, is her en der gefotoshopt op de foto’s. Het is de bedoeling dat je de pastoor terugvindt. Er zijn 19 Covid-19-proof prijzen te winnen. Ze hebben een waarde van...19 euro. Deelnemingsformulieren vind je bij de plaatselijke handelaars.