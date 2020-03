Zo ziet straks Triënnale-paviljoen in Sint-Michiels eruit: “Geen café, maar plaats voor kunstenaars” Bart Huysentruyt

03 maart 2020

De organisatoren van de Triënnale in Brugge bouwen, samen met studenten van Howest, voor komende zomer een paviljoen aan het gemeentehuis van Sint-Michiels. Het wordt geen URB EGG-café, maar een paviljoen voor kunstenaars.

Het URB EGG-café komt, zoals eerder al aangekondigd, niet terug deze zomer. In plaats daarvan is er een tentoonstellingsruimte voorzien voor kunstenaars en ontwerpers die een link hebben met Brugge. Het gebouw, dat door studenten Toegepaste Architectuur ontworpen wordt, krijgt de naam Platform en zal negen weken op het plein blijven. “Negen gastkunstenaars krijgen het paviljoen ter beschikking”, zegt Els Wuyts van Triënnale Brugge. “Ze kunnen het gebruiken als werkplek, maar ook als exporuimte. Schilderkunst, architectuur, grafiek of sculptuur: verschillende disciplines zullen er de revue passeren en ons meenemen in een veelheid aan verhalen.”

Het gebouw bestaat uit drie balkvolumes, afkomstig van oude zeecontainers. Ze zullen aan elkaar worden geschakeld. Het moet voorbijgangers en bezoekers warm maken voor de Triënnale van Hedendaagse Kunst in 2021 in Brugge. Het thema daarvoor is TraumA. Het paviljoen opent op vrijdag 3 juli en sluit in schoonheid de zomer af, samen met de Sint-Michielse Feeste, op zondag 6 september.