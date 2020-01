Zo ziet nieuwe folder van Musea Brugge eruit: “Ook voor Bruggelingen interessant” Bart Huysentruyt

06 januari 2020

16u42 0 Brugge De nieuwe folders voor 2020 van Musea Brugge zijn sinds maandag 6 januari verkrijgbaar in de verschillende musea en in de infokantoren op 't Zand en de Markt.

Daarin vind je alle praktische info over de dertien stedelijke musea: openingsuren en toegangsprijzen, maar ook korte info over wat je in het museum allemaal te zien krijgt. De folders zijn opgesteld in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. “Ook voor de Bruggelingen zijn deze folders interessant”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Zo lees je er onder andere in hoe je lid kan worden van de Vrienden van Musea Brugge, of hoe je ook na de kantooruren in de musea terecht kan tijdens het ‘Schemertijd’-evenement.” Meer info via www.museabrugge.be.