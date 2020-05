Zo ziet nieuwbouwproject dat voormalig provinciegebouw vervangt eruit Bart Huysentruyt

31 mei 2020

11u07 0 Brugge Er komt een nieuw project ter vervanging van het voormalige kantoorgebouw van de provincie West Vlaanderen in de Abdijbekestraat in Sint-Andries. Het nieuwbouwproject voorziet de bouw van twee flatgebouwen met elk 19 woningen en een ondergrondse parkeergarage.

“Er is gekozen om twee afzonderlijke appartementsblokken te bouwen in plaats van één massief blok, zoals in bestaande toestand het geval was”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “De blokken worden enerzijds gebouwd langs de Abdijbekestraat en anderzijds langs de Hoog Brabantlaan. De twee blokken bestaan uit drie bouwlagen met een accentvolume. Het parkeren wordt volledig ondergronds georganiseerd zodat de buitenruimte volledig als groene zone kan worden ingericht.”

Door te kiezen voor twee kleinere losstaande volumes kan een verbinding gemaakt worden tussen de open ruimte aan de zijde van het kruispunt Abdijbekestraat met Hoog Brabantlaan en het achterliggende Frederik Sanderpark. “Op deze manier wordt een kwalitatieve open groene ruimte gecreëerd die een meerwaarde is voor de buurt”, besluit Demon.