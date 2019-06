Zo ziet Niels Destadsbader eruit op doek Bart Huysentruyt

13 juni 2019

12u38 0 Brugge Brecht Carton heeft zes portretten gemaakt van bekende Vlaamse artiesten. Ze zijn vanaf zondag 16 juni te bekijken in bistro De Twijfelaar in Brugge.

In 2017 begon Brecht Carton een actie voor het goede doel, namelijk Paintings For Life. “Ik schilderde onder mijn pseudoniem tien portretten van bekende muzikanten en komieken en vroeg de geportretteerden om hun schilderij te signeren. De geportretteerden waren toen Lady Linn, Bart Peeters, Alestorm, King Hiss, Steak Number Eight, Channel Zero, Wouter Deprez, Henk Rijckaert, Freddy Devadder en Id!ots. Deze schilderijen werden geveild en de opbrengst van 3.850 euro werd via De Warmste Week geschonken aan Zonnebloem vzw, een centrum voor kinderen en jong volwassenen met een meervoudige beperking in Heule.”

Twee jaar later doet Carton dat huzarenstukje nog eens opnieuw, dit keer met zes artiesten. “Door het enthousiasme ben ik er dit jaar opnieuw aan begonnen. Hetzelfde concept, hetzelfde goede doelen, andere portretten, en maar zes schilderijen. Dit jaar worden Guido Belcanto, Simone Simons van de band Epica, Niels Destadsbader, SX, ‘t Hof van Commerce en Wannes Cappelle vereeuwigd op doek.”

Vanaf zondagavond 16 juni worden de eerste drie (Belcanto, Simons en Destadsbader) tentoongesteld in sfeerbistro De Twijfelaar in de Eeckhoutstraat in Brugge. Ook tijdens de vorige editie was De Twijfelaar de eerste die de werken gezamenlijk kon tentoonstellen. In de loop van juli komt daar dan ook nog het schilderij van SX bij, en mogelijk ook de overige twee.

Alle info vind je op www.facebook.com/paintingsforlifeauction.