Zo ziet het nieuwste en grootste sportcentrum van Brugge eruit: “Nu al door 50 verenigingen gegeerd” Bart Huysentruyt

09 maart 2020

17u47 0 Brugge Het nieuwe sportcentrum Xaverianen, dat het grootste van Brugge wordt, is al meteen gegeerd door minstens vijftig verenigingen. De werken liggen voor op schema en in juni gaat het open. Het prijskaartje bedraagt net geen 15 miljoen euro.

De belijning van de balsportzaal is klaar, net als het parket in de danszaal. Deze week worden de matten gelegd in de gevechtssportzaal. En binnenkort leveren ze al het losse sportmateriaal. De afwerking van het imposante gebouw in de Xaverianenstraat is dus volop aan de gang.

Het wijkcentrum biedt niet alleen plaats aan sportzalen, maar ook aan vergaderruimtes, een bibliotheek en een ondergrondse parking voor meer dan 200 wagens. “De bouw loopt zelfs een beetje voor op schema”, stelt schepen van Sport Franky Demon (CD&V) vast. “Sint-Michiels was lange tijd een blinde vlek op vlak van sportinfrastructuur. De meer dan 12.000 inwoners waren aangewezen op sporthallen in buurgemeenten of in schoolgebouwen. Dat moest beter en daarom is gekozen voor een enorme inhaalbeweging met een gebouw dat zowel voor sport als cultuur een meerwaarde betekent.”

Kunstgras voor krachtbalclubs

In een niet zo ver verleden bouwde de stad ook al het sportcentrum Daverlo in Assebroek. Dit gebouw is daar een beetje op geïnspireerd, maar is nog groter. Er is een ruime balsportzaal, waar je zaalvoetbal, badminton en handbal, basketbal en volleybal kan spelen. De mattensportzaal biedt ruimte voor vechtsporten met twee tamai’s. De ruime danszaal met spiegels en barre is ook een meerwaarde voor deze wijk. Verder zijn er kleedkamers en lockers.

Ook verscheidene Brugse scholen tonen interesse. We zijn nu een planning aan het opmaken om iedereen een plaats te geven Franky Demon (CD&V), schepen van Sport

Buiten kan de krachtbalclub op twee kunstgrasvelden spelen. Er is ook een ruime cafetaria, die door dezelfde uitbaters als Daverlo zal gerund worden. “Al vijftig verenigingen, waaronder judoclub Olympia en de Hallebardiers, willen naar hier komen", zegt Demon. “Ook verscheidene Brugse scholen tonen interesse. Hogeschool Vives, dat haar gebouwen hier recht tegenover heeft, zal op vaste tijdstippen gebruik maken van het gebouw. We zijn nu een planning aan het opmaken om iedereen een plaats te geven.”

Groendak en zonnepanelen

De werken zijn gestart in februari 2018 en eindigen in juni. Het prijskaartje is met een kleine 15 miljoen euro niet min. “Maar er gaat ook veel geld naar duurzaamheid", zegt schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V). “Op het platte dak liggen 160 zonnepanelen, op de schuine daken is er een groendak. We vangen het regenwater op en gebruiken het voor de toiletten en douches. De betonnen skeletstructuur met houten gevel moet de levensduur ten goede komen.”