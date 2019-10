Zo ziet het Bierfestival eruit op ‘t Zand: groter dan ooit Bart Huysentruyt

18 oktober 2019

11u05 16 Brugge Het Brugs Bierfestival, dat in februari 2020 een nieuwe stek krijgt op ‘t Zand, wordt groter dan ooit. Dat heeft de organisatie vrijdag bekend gemaakt.

De simulatiebeelden van de grote tenten op het evenementenplein spreken voor zich. Voor de dertiende editie moeten de organisatoren uitwijken naar een nieuwe locatie. Het was eerder al bekend dat ze hun vaste stek op de Markt, de Burg en de Stadshallen moesten verlaten. Uitzonderlijk kregen ze daar begin dit jaar nog de toelating voor. “We voelden ons daar goed, maar de stad ziet ons liever verhuizen naar 't Zand", zegt Marc Vandepitte van de Brugse Autonome Bierproevers (BAB). “We zullen de uitstraling van de historische binnenstad missen.” Het festival organiseren wordt 20.000 euro duurder. De grootste meerkost is de gigantische tent die op 1 en 2 februari op ‘t Zand komt te staan. Het gaat om een mastodont van 4.400 vierkante meter groot. “Groot voordeel is de bereikbaarheid van ons festival”, ziet Vandepitte ook voordelen. “Zowel met de trein, met de bus als met de wagen zijn we vlot te bereiken. We worden ook groter dan ooit: er zullen meer bieren te proeven zijn dan dit jaar.”