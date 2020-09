Zo zet KU Leuven campus Brugge 100ste nieuw ingeschrevene in de bloemen Bart Huysentruyt

05 september 2020

15u35 0 Brugge COVID-19 heeft een impact op alle facetten van het dagelijks leven. Ook het inschrijfproces aan KU Leuven ontsnapt hier niet aan. In Campus Brugge kunnen zowel studenten industriële ingenieurswetenschappen als studenten revalidatiewetenschappen en kinesitherapie terecht.

Inschrijven gebeurt voornamelijk online. Ze zijn op 1 juli gestart. Zopas vond de 100ste inschrijving plaats. Dat is eerstejaarsstudent Timon Callens uit Sint- Andries. Hij mocht een geschenkpakket ontvangen om het academiejaar goed te kunnen starten. Tijdens dit overhandigingsmoment, voor de gelegenheid virtueel, ging Timon in interactie met professor Pieter Rauwoens, die sinds 1 augustus aangesteld is als de nieuwe campusvoorzitter voor de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen.