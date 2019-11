Zo zal kamer in nieuw Brugs woonzorgcentrum eruit zien Bart Huysentruyt

21 november 2019

11u26 0 Brugge In de cafetaria van het woonzorgcentrum Minnewater in Brugge kan je kennismaken met een toekomstige rusthuiskamer in het nieuwe woonzorgcentrum in Sint-Pieters.

Zoals bekend komt langs de Sint-Pietersmolenstraat een nieuw Brugs rusthuis met 232 kamers. Zo’n modelkamer kunnen de bewoners van Minnewater nu al bewonderen in hun cafetaria. “Dat gebeurt niet toevallig hier", zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a). “Heel wat van de bewoners van Minnewater zullen immers eind 2022 hun intrek nemen in het nieuwe woonzorgcentrum. Voor veel bewoners is dat een grote stap. Hier maken ze al eens kennis met de toekomst. Dit oude rusthuis zal dan een nieuwe bestemming krijgen.” De modelkamer is gebouwd op ware grootte, met veel oog voor detail. Alle meubels staan erin en ook het sanitair en de wandtegels zijn aangebracht. De demokamer is gebouwd in opdracht van de OCMW-vereniging Mintus.