Zo zal het nieuwe muziekcentrum Cactus Club eruit zien: eindelijk kan de bouw van start gaan Bart Huysentruyt

19 mei 2020

12u07 0 Brugge De zaal had er eigenlijk al moeten staan, maar er zit nu toch vaart achter: de nieuwe Cactus Club is vergund. Langs de Bargeweg mogen de organisatoren van het Cactusfestival straks starten met de bouw van een concertzaal, kantoren en een cultuurcafé.

Al in 2018 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van een nieuw muziekcentrum Cactus Club, met bijhorende functies langs de Bargeweg. De bedoeling toen was om het gebouw snel te realiseren en in 2020 open te gaan. Twee jaar later moet de eerste steen nog gelegd worden. “Om verscheidene redenen moest nog een nieuwe omgevingsaanvraag worden aangevraagd”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Zo werd in het verleden het milieuluik nog niet behandeld, en dat is noodzakelijk bij de uitbating van een nieuwe concertzaal en café. Dat gaat onder andere over het lozen van huishoudelijk afvalwater, koelinstallaties en het geluidsniveau.”

Goud- en champagnekleur

Ten opzichte van het oorspronkelijke plan wilde Cactus ook een kleine herverdeling van de interne ruimte én wilden de organisatoren van het populaire zomerfestival ander materiaal gebruiken voor de gevel van het gebouw. “Dat heeft het dossier wat vertraagd”, geeft Demon toe. “In plaats van het gebouw op te trekken in een lichtgrijs architectonisch gestort beton, wordt het buitenschrijnwerk nu voorzien van bardagepanelen in goud- en champagnekleur voor het bovenste deel van het gebouw. Onderaan blijft het beton behouden.”

Minnewaterpark

Momenteel huist de Cactus Club in kantoren in de Sint-Sebastiaansstraat, net buiten de Smedenpoort. Het gebouw daar is al erg lang niet meer modern. In de zomer kan het er door de veluxramen erg warm worden. “Dit is niet meer van deze tijd”, geeft Patrick Keersebilck van Cactus Club toe. “We popelen dus om eindelijk te kunnen verhuizen, al zal dat nog wel even duren.” De locatie is het Bargeplein, heel dichtbij het Minnewaterpark waar normaal jaarlijks het Cactusfestival plaatsvindt. Door de coronamaatregelen zal dat dit jaar dus niet het geval zijn.

Breder fietspad

Voor de komst van het nieuwe muziekcentrum werd beslist om de Bargeweg heraan te leggen met nieuwe riolering en een vernieuwing van de asfaltverharding. Voor de extra fietsers die de nieuwe concertzaal met zich mee zal brengen, is ook een heraanleg van het fietspad tussen de R30 en het bestaande vrij liggende fietspad noodzakelijk. Het fietspad zal verbreed worden en er komt een verkeersplatform, zodat auto’s moeten afremmen op de plaats waar de voetgangers en fietsers de baan zullen moeten oversteken om tot bij het muziekcentrum te raken.