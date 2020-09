Zo zal de Katelijnestraat er na afloop uitzien: nieuw aangelegd stuk weg wordt zichtbaar Bart Huysentruyt

03 september 2020

16u19 0 Brugge De nieuwe Katelijnestraat geeft stilaan wat geheimen prijs. Vanaf maandag 7 september opent een stuk heraangelegde straat tot aan het kruispunt met de Colettijnenstraat.

De opening tot aan het kruispunt is de tweede sinds de werken in de Katelijnestraat van start gingen. Aansluitend met de opening voorziet de stad tweerichtingsverkeer vanaf de Colettijnenstraat tot Katelijnevest. Tot op vandaag was hier enkel eenrichtingsverkeer mogelijk. “We werken van kruispunt naar kruispunt”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “We plannen op 30 september een derde opening, tot aan de Arsenaalstraat. Nadien openen we vanaf de Arsenaalstraat tot het Ankerplein. We zitten ondanks de corona-uitbraak goed op schema.” Wie er een idee van wil krijgen hoe de volledige straat er zal uitzien, kan dus al eens een kijkje nemen in dit afgewerkte deel. Er wordt zeker nog tot de zomer van 2021 verder gewerkt.