Zo wuif je een vreemd schooljaar uit: met zijn allen de Brugse reien in Bart Huysentruyt

26 juni 2020

17u36 0 Brugge De leerlingen die dit jaar aan Sint-Leo Hemelsdaele (SLHD) afstuderen, hebben vrijdag het Brugse zomerzwemmen aan de Coupure geopend. Traditioneel springen de laatstejaars van SLHD allemaal samen in de Potterierei na hun laatste lesdag, maar dat kon dit jaar niet door de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus.

Na overleg met het stadsbestuur, de sportdienst en het schoolbestuur konden de leerlingen na hun laatste proefwerk een veilige, alternatieve reitjessprong per klasbubbel maken aan het zwemponton. “De reitjessprong is een traditie waar elke leerling van Sint-Leo Hemelsdaele zes jaar lang naar uitkijkt”, zegt klasleraar Carlo De Rycke.

“Het was prachtig dat we dit toch konden doen, na een schooljaar waarin zoveel niet kon of anders moest: geen reis naar London, geen 100 dagen, een galabal met een dj-sessie op Facebook en een proclamatie per klas in plaats van met iedereen samen.”

Een dreigend onweer gooide roet in het eten voor de laatste klas. Gelukkig kon de tuinslang van de school voor deze groep het rituele bad vervangen.

Vanaf zaterdag is het zomerzwemmen mogelijk voor het grote publiek in groepen van maximaal 30, na reservatie.

...