Zo trots kan je op je thuisstad zijn: Bruggeling rijdt rond met nummerplaat 8-DUUST Mathias Mariën

11 september 2020

17u43 2 Brugge Over toeval gesproken: net op het moment dat burgemeester Dirk De fauw (CD&V) met zijn koersfiets even stilstond, passeerde wellicht de meest ‘Brugse nummerplaat’ voorbij zijn neus. Een 40-jarige man rijdt al een jaar rond met 8-DUUST op zijn wagen. Momenteel is dat een rode Porsche Panamera Turismo GTS.

De nummerplaat van de Bruggeling is uiteraard een verwijzing naar zijn geboortestad, waarvan 8000 de postcode is. “Ik merkte de nummerplaat op en besloot even te zwaaien”, glimlacht de burgemeester, die bezig was met een filmopname in het kader van het WK tijdrijden dat volgend jaar in Brugge plaatsvindt. “Daarop stopte de man en sloegen we een praatje. Het was dus een puur toevallige ontmoeting." De twee besloten het moment vast te leggen op foto.