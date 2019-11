Zo mooi is Wintergloed: sprookjesachtig Minnewater, kleurrijke hemellichamen en lichtbrug in Albertpark Bart Huysentruyt

24 november 2019

09u39 4 Brugge Met optredens op de kunstijspiste en op de Markt is het nieuwe Wintergloed in Brugge zaterdag van start gegaan. Het nieuwe evenement tijdens de eindejaarsperiode lokte meteen heel wat volk. De sprookjesachtige sfeer aan het Minnewater is een aanrader, maar ook de Markt ziet er gezelliger uit dan de vorige jaren.

Wintergloed vervangt het oude eindejaarsconcept met energieverslindende schaatspiste op de Markt en ijssculpturen aan het station. Dat was duidelijk aan vernieuwing toe. Er was vorig jaar dan ook terechte kritiek. Het nieuwe stadsbestuur koos voor een nieuw concept, met focus op licht en energie. Het epicentrum is verschoven van de Markt naar het Minnewater. Als het daar echt donker wordt, waan je je in een sprookjeswereld. De kunstijspiste, die weliswaar minder vlot glijdt dan een echte ijspiste, komt volledig tot zijn recht met het park en het kasteel op de achtergrond. “Iedere stad heeft een Grote Markt, maar niemand heeft het Minnewater”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Daar pakken we dan ook graag mee uit.”

Hemel vol kleuren

De gezellige bar, waar je ook iets kleins kunt eten, trekt aan. Van hieruit kun je twee lichtenparcours volgen. Zo herken je de afbeelding van de maan op de sfeervol verlichte Poertoren en wandel je door een lichttunnel het Minnewaterpark in. Kies je voor de weg richting het station, dan herken je een hemel vol vormen en kleuren. Ze weerspiegelen de energie die in de stad aanwezig is. Aan het eind kun je genieten van een een lichtinstallatie in het Koning Albert I-park. Die is ontworpen in de vorm van een brug met een bol in de kern. De kleuren passen zich constant aan.

Fabelachtige wezens

Een van de opvallende blikvangers is het paviljoen met gotische spitsbogen op het Stationsplein. Bezoekers ontdekken er tijdens Wintergloed elke namiddag een wonderlijke wereld met fabelachtige wezens, allemaal gecreëerd en getekend door kinderen. Zowat 250 kinderen gingen, thuis of op school, in op de oproep om winterdieren te tekenen. Kunstenaars zullen er deze winter ook aan het werk zijn.

Markt lijdt er niet onder

Verderop in het Albertpark ontdek je nog meer lichtinstallaties met ook de opvallende vogels aan het Concertgebouw. Om ze te doen oplichten, ga je in het midden in tegenwijzerzin lopen. Het parcours eindigt op 't Zand, waar gebouwen verlicht worden en waar dit jaar wel degelijk een verlichte kerstboom staat. Loop je het stadscentrum in, dan passeer je de kerstkraampjes op het Simon Stevinplein en het vernieuwde concept op de Markt. “Het concept aan het Minnewater zal ons geen parten spelen”, meent Philippe Le Loup van het Brugs Handelscentrum, dat verantwoordelijk is voor de activiteiten op de Markt. “Bezoekers wanen zich hier in een lichttent, kunnen plaatsnemen op de bankjes of kuieren tussen de kraampjes. Zonder ijspiste is er meer plaats en die hebben we optimaal benut.”