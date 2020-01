Zo klinkt Brugse stadswijk in 2020: artistiek project gaat geluiden opnemen en onder de grond begraven Bart Huysentruyt

20 januari 2020

16u22 0 Brugge Kunstencentrum KAAP, Aifoon vzw en De Stadsrepubliek houden op zondag 16 februari een auditieve wandeltocht doorheen het Sint-Jakobskwartier, of de zogenoemde Stadsrepubliek. Ze gaan er geluiden vastleggen.

De wandeling kadert binnen het artistieke project Phonorama, waarbij de wandelaars op jacht gaan naar typische en minder typische wijkgeluiden.”Samen met iedereen die werkt, woont en leeft in deze buurt brengen we deze geluiden de komende maanden in kaart. Een selectie hiervan begraven we voor 20 jaar onder de grond. Een herinnering aan hoe deze Brugse stadswijk klonk anno 2020", zegt Evelyn Demartelaere van kunstencentrum KAAP. De wandeling wordt voorafgegaan door een korte introductie over Phonorama in Brugge.

Inschrijven voor de wandeling kan via evelyn@kaap.be of op 0494/73.55.65. Deelnemen is gratis.