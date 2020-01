Zo groot wordt dé biertent van Brugge Bart Huysentruyt

28 januari 2020

09u54 1 Brugge Op 't Zand is de opbouw van het Brugs Bierfestival van komend weekend gestart.

Dé blikvanger is het decor: een imposante tent van 4.400 vierkante meter groot. Die bestrijkt een groot deel van het grootste evenementenplein van Brugge. Zaterdag en zondag zullen daar 600 verschillende bieren te proeven zijn, waaronder ook een groot gamma aan laag-alcoholische varianten. De tent kost de organisatie handenvol geld, maar biedt de bezoekers straks wel alle comfort aan. Er worden over de twee dagen minstens 20.000 mensen verwacht. Het Brugse Bierfestival is één van de grootste van het land. Vorig jaar vond het nog plaats op de Markt en de Burg. Dit jaar is 't Zand de uitvalsbasis.