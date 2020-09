Zitbank van Brugse architect pronkt in hartje Londen: “Alleen jammer dat ik het zelf niet kan uittesten” Mathias Mariën

09 september 2020

08u05 1 Brugge Bruggeling Jason Slabbynck heeft een ontwerpwedstrijd gewonden waardoor zijn zitbank momenteel in het centrum van Londen staat. De jonge architect kan zijn winnende inzending door de coronamaatregelen wel niet zelf uittesten. “Ik zou eerst twee weken in quarantaine moeten”, zegt Jason.

Het ‘London Festival of Architecture’ organiseert sinds enkele jaren een wedstrijd voor het ontwerpen in installeren van een tijdelijke zitbank in het centrum van Londen. De bedoeling van de zitbanken is om een speelse en kleurrijke toevoeging te zijn aan het straatbeeld. Maar bovenal moeten ze mensen uitnodigen om te zitten, te genieten en kennis te maken van de omgeving waarin ze zich bevinden.De creatie van Jason staat voor de Royal Exchange in hartje Londen en blijft er nog drie maanden staan.

De Bruggeling is een van de zes laureaten van een ontwerpwedstrijd. Er werden meer dan 100 ontwerpen ingestuurd. “Daar ben ik natuurlijk erg blij mee”, zegt Slabbynck, die eerder het heringerichte Groeningemuseum mee uittekende. “Zeker omdat in coronatijd elk goed nieuws welkom was. Tegelijk stelde die corona mij ook voor problemen, want het was de bedoeling om zelf naar Londen af te reizen om daar de zitbank te installeren. Dat bleek onmogelijk, tenzij ik daar 14 dagen in quarantaine ging. Gelukkig was het wel nog mogelijk om de zitbank naar Londen te verzenden en door het simpele ontwerp was het eenvoudig om in elkaar te zetten voor de organisatie.” Na drie maanden zal de bank in principe verhuizen naar een school in Londen.