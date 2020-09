Zita (14) blijft als laatste West-Vlaamse over in de halve finale van The Voice Kids Bart Huysentruyt

03 september 2020

16u01 0 Brugge Bij de herneming van The Voice Kids, vanaf vrijdag 4 september op VTM, is het vooral uitkijken naar de prestatie van Zita Muylle (14) uit Sint-Andries. Zij blijft als enige West-Vlaamse kandidaat over.

Eind maart wisten 16 talenten een plekje in de halve finale van The Voice Kids te verzilveren. De coronacrisis stelde hun geduld langer dan voorzien op de proef, maar vanaf nu vrijdag 4 september mogen ze dan eindelijk voor vuurwerk zorgen op het grote podium. Samen met hun coaches Laura Tesoro, Sean Dhondt, Gers Pardoel en K3 hebben de halve finalisten een act in elkaar gestoken die hen hopelijk één van de 8 plekjes in de grote finale van The Voice Kids oplevert.

Bij team Sean moet Zita Muylle (14) aan de bak. Zij zingt straks Iron Sky van Paolo Nutini. Ze is grote fan van Billie Eilish en wil – als het even kan – even groot worden als de wereldster. Benieuwd of dat lukt? The Voice Kids is er vrijdag om 20.40 uur op VTM.