Zilverpand krijgt heraanleg in 2021: “Aantrekkelijker plein zal leegstand doen dalen” Bart Huysentruyt

26 mei 2020

14u30 2 Brugge De stad Brugge bevraagt de komende drie weken de buurtbewoners, handelaars en scholen rond het Zilverpand over hoe zij het binnenplein in de toekomst zien. De stad wil het winkelcentrum tussen Noord- en Zuidzandstraat in 2021 namelijk heraanleggen. “Door het aantrekkelijker te maken, willen we de leegstand er voorkomen.”

Volgend jaar is het precies 45 jaar geleden dat de binnenpleinen van Het Zilverpand door de stad Brugge zijn aangelegd. Daarvoor was het Sint-Lodewijkscollege er gevestigd. De school verhuisde eind jaren 70 naar de Magdalenastraat. Het Zilverpand was vanaf dan een winkelcentrum voor veertig shops met daarboven 127 appartementen, verhuurd door de sociale bouwmaatschappij Vivendo.

Nieuwe wind

Die appartementen zijn vandaag nog altijd bewoond. Vivendo deed nog maar pas een enorme investering om de flats moderner te maken, met nieuwe ramen, keukens en verwarming. De voorbije jaren werd het plein wel eens opgesmukt, onder meer met extra ledverlichting om klanten te lokken en meer groen. Maar die inspanningen leverden niet altijd het gewenste resultaat op. Leegstand bleef er een probleem. Van de 40 panden zijn er momenteel zo'n 27 ingenomen. Vaak worden meerdere panden voor één zaak gebruikt. “Het blijft voor veel mensen onontgonnen terrein”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “We geloven dat, als we de drie pleintjes van het Zilverpand aantrekkelijker maken, er dan een nieuwe wind kan waaien.”

Waterbak weg

Beginnen doet de stad met het wegnemen van de grote waterbak, die al dichtgemaakt is. Al is dat geen sinecure: er zitten technieken in die vroeger voor de watercirculatie zorgden en de waterbak is ook verbonden met de ondergrondse parking, ooit de allereerste in Brugge. Nog voor het bouwverlof wordt die bak weggenomen. Daarna moet het plein volledig heringericht worden. Dat is een werk voor 2021. Eerst krijgen omwonenden, handelaars én scholen uit de buurt de kans om hun wensen aan de stad over te maken.

Fontein

“Bij iedere betrokkene valt een folder in de bus, waarin ze tot 16 juni kunnen laten weten hoe zij de toekomst van het binnenplein zien”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Helemaal groen kunnen we Het Zilverpand niet maken, het plein moet ten allen tijde bereikbaar zijn voor de brandweer. De mogelijkheden zijn dus niet zo groot, maar een nieuwe waterpartij met fontein is wel een optie.” De leegstand in Het Zilverpand zou dan misschien tot het verleden kunnen behoren, hoopt schepen van Economie Pablo Annys (sp.a). “Door een aantrekkelijker plein, hopen we ook nieuwe handelaars aan te trekken. Iedereen ziet het potentieel van Het Zilverpand. Dat willen we graag benut zien.”