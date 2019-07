Zijn toeristen Brugge beu? “Het is doods in volle zomer. Nooit meegemaakt” Mathias Mariën

18 juli 2019

06u44 308 Brugge In de Brugse binnenstad beleven ze een bijzonder slechte start van de zomer. De lokale horeca klaagt over lege terrassen én de hotelkamers blijven in het weekend vaak leeg. Naar een verklaring is het gissen.

Het was Karel Hessels, voormalig voorzitter van Horeca Brugge, die de knuppel dinsdagavond in het hoenderhok gooide. Met een filmpje op zijn Facebookpagina toonde Hessels, uitbater van Charlie Rockets, de lege straten in de avond. “Doods in volle seizoen. in 25 jaar nog nooit meegemaakt", aldus Hessels. De reacties lieten niet op zich wachten. Sterker nog: heel wat collega horeca-uitbaters in Brugge sluiten zich aan bij de mening. Zo ook een van horeca-uitbaters op de Markt, die vorige week op Facebook een bericht plaatste met een foto waarop te zien is dat geen enkele koets is uitgereden. “In 36 jaar nooit meegemaakt”, klinkt het daar.

Verklaring?

Een verklaring voor het wegblijven van de toeristen is er niet. Opvallend is dat het stadsbestuur enkele weken geleden pas liet verstaan dat het géén extra reclame meer zal maken om dagjestoeristen richting Brugge te lokken en extra wil inzetten op verblijfstoerisme. Al laat ook die laatste categorie het nu afweten, aangezien de hotels een bijzonder lage bezettingsgraad hebben in vergelijking met andere, drukke jaren. Bij het stadsbestuur willen ze de volledige zomer afwachten alvorens conclusies te trekken, aangezien ook augustus traditioneel tot de drukste periode behoort.