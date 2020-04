Zij geven 4.500 eenzame ouderen een belletje: “Mensen zijn blij dat we aan hen denken” Bart Huysentruyt

03 april 2020

07u30 0 Brugge Een team van zeventig medewerkers van het OCMW en van de buurt- en dienstencentra belt op Skype of telefoon heel regelmatige basis naar Brugse 85-plussers. De stad Brugge onderschat het belang van zo'n telefoontje al lang niet meer. In de zomer van 2017 overleden op korte tijd vier mensen in eenzaamheid. “Mensen zijn blij dat we aan hen denken”, klinkt het bij het team.

In de zomer van 2017 was de vondst akelig: liefst vier keer vond de politie een eenzame dood in huis, zonder dat er een haan naar kraaide. Toenmalig burgemeester Renaat Landuyt vertrouwde toen zelfs toe dat één van de bewoners nog de smartphone dichtbij had, maar toch heel eenzaam stierf. De vaststellingen wekten een golf van reacties op. Daarom zette het stadsbestuur een anti-eenzaamheidsplan op. Het project ‘Vierkant tegen Eenzaamheid” werd uitgerold en is nu, in volle coronacrisis, uitgebreid met enkele extra acties. De Vrijwilligerscentrale, tal van OCMW-diensten en de buurt- en dienstencentra van de welzijnsvereniging Mintus werken hiervoor nauw samen.

“Bang om corona te krijgen”

“We beseffen dat veel 85-plussers tot de kwetsbare groep behoren”, zeggen burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a). “Daarom werd er direct na het afkondigen van de verstrengde overheidsmaatregelen beslist om alle 85-plussers van Brugge op te bellen.” Een team van zeventig medewerkers van het OCMW en van de buurt- en dienstencentra van Mintus gingen aan de slag om de 4.500 85-plussers op te bellen. “Je merkt dat de mensen dat heel erg appreciëren", zegt Lieze Rosseel van het OCMW. “Ze zijn blij dat er aan hen gedacht wordt. Velen van hen zijn bang om ziek te worden, omdat ze tot een risicogroep behoren en weten dat ze kunnen sterven. Het is voor iedereen een nachtmerrie om het coronavirus te krijgen. Ze zitten ook met vragen rond maaltijden, poetshulp en bezoek.”

Babbelbuddy’s

Niet alleen de 85-plussers krijgen aandacht. In samenwerking met de buurt, de dienstencentra en Howest is ook een systeem met babbelbuddy’s uitgewerkt. “Dat zijn vrijwilligers die in het verleden al aangegeven hebben dat ze willen meewerken”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Als babbelbuddy maak je op regelmatige basis tijd vrij om een babbeltje te doen via telefoon, Skype of andere online tools. Ook dat werkt prima." Zie je als Bruggeling toch nog schrijnende situaties of mogelijke problemen? Met de meldingskaarten is het de bedoeling om de bevolking in te lichten waar ze terecht kunnen met hun hulpvragen. Zo staan een team van medewerkers klaar om het telefoonnummer 050/44.80.00 en info@brugge.be te bemannen en hen direct verder te helpen.