Ziekenboeg van Brugse gevangenis heeft 25 bedden voor gedetineerden met corona: “Samenwerking met AZ Sint-Jan laat snelle opschaling toe” Siebe De Voogt

01 april 2020

08u51 0 Brugge De ziekenboeg van de Brugse gevangenis beschikt over een speciale afdeling met 25 bedden voor gedetineerden met corona. Voorlopig worden enkel gevangenen met milde symptomen opgevangen. “Maar door ons samenwerkingsverband met het AZ Sint-Jan kunnen we ook snel opschalen", stelt het Gevangeniswezen. Voor de andere gedetineerden geldt intussen een aangepast regime.

Het coronavirus slaat ook toe achter de gevangenismuren. In het complex van Turnhout raakten al drie gedetineerden besmet en verspreid over Vlaanderen stond de teller van het aantal besmette personeelsleden maandagnamiddag op 16. De gevangenis van Brugge beschikt over een ziekenboeg, waarin een speciale afdeling voor gedetineerden met corona werd opgericht. Gevangenen die positief testen op COVID-19 kunnen er uitzieken en krijgen er de nodige zorgen toegediend. Mét de nodige bewaking. Onder meer de drie gedetineerden uit Turnhout werden al in Brugge opgevangen.

Twee symptomen

Let wel: niet elke gevangene die positief test op COVID-19 wordt overgebracht naar Brugge. In de corona-afdeling zijn immers maar 25 bedden beschikbaar. “Wanneer gedetineerden koorts hebben én respiratoire problemen vertonen wordt er getest”, verduidelijkt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen. “Is het resultaat positief en is een ziekenhuisopname niet nodig, gaat men naar Brugge. Gevallen die klinisch niet beide symptomen samen vertonen worden in de gevangenis waar ze verblijven verder medisch opgevolgd.” De speciale afdeling in Brugge is volgens het Gevangeniswezen opgezet om patiënten met milde symptomen op te vangen, die in de vrije samenleving thuis zouden kunnen uitzieken. “Bij negatieve evolutie van hun toestand kunnen we snel de nodige ademhalingsondersteuning geven. Bij zwaardere gevallen behoort een externe ziekenhuisopname ook tot de mogelijkheden. Dat hoeft niet alleen in Brugge te zijn.”

AZ Sint-Jan

Voor de corona-afdeling in de Brugse gevangenis is geen extra personeelsomkadering nodig, aangezien ze werd ondergebracht in het bestaande medisch centrum. “Als er geen coronapatiënten verblijven, zijn er ook andere patiënten aanwezig. Ook voor hen moet het nodige personeel aanwezig zijn", zegt Van De Vijver. “Zij zijn, net als de bewakers, voorzien van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Wat we wél hebben gedaan, is de aanwezigheid van een longarts opgedreven en meer algemene geneeskunde voorzien. Ons samenwerkingsverband met het AZ Sint-Jan laat, indien nodig, een opschaling snel toe. Wat deze moet omvatten, hangt af van het probleem dat zich stelt.”

Aangepast regime

Voor gedetineerden die niet ziek zijn, geldt sinds het uitbreken van de coronacrisis een aangepast regime. Er is geen familiebezoek meer toegelaten, gemeenschappelijke activiteiten zijn stopgezet en de groepen op de wandeling werden wat kleiner gemaakt om teveel onoverzichtelijke contacten te vermijden. Nieuwe gedetineerden die de gevangenis binnenkomen worden gescreend en voor de nodige tijd apart gehouden om eventuele besmettingen te voorkomen. “We proberen het regime zo normaal mogelijk te houden, al is de situatie natuurlijk niet dezelfde als in niet-coronatijden. Quasi alle externe diensten zijn enkel nog telefonisch bereikbaar voor de gedetineerden. Onze medische diensten en zorgequipes werken normaal, maar organiseren ook geen groepsactiviteiten. De psycho-sociale dienst volgt de dossiers van de gevangenen wel degelijk verder op. Zij zijn aanwezig in de inrichting, maar doen wel meer aan telewerk.”