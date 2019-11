Zeventiger pleegt vluchtmisdrijf ... omdat hij al rijdend aan het plassen was in een fles: “Al veel excuses gehoord, maar dit is een primeur” Mathias Mariën

12 november 2019

13u16 3 Brugge Een zeventiger uit Maldegem had in de Brugse politierechtbank wel een héél opvallend excuus voor een vluchtmisdrijf. De man was volgens zijn eigen verklaringen aan het plassen in een fles, waardoor hij niet op tijd kon stoppen. “Ik heb al veel excuses gehoord, maar dit is toch een primeur”, sprak de politierechter.

De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. Langs de Maalsesteenweg in Brugge reed de zeventiger tegen een geparkeerde wagen. In plaats van te stoppen, besloot de man zijn weg te vervolgen. Wat hij echter niet wist, is dat de eigenares van de aangereden wagen in het voertuig zat én een getuige alles zag gebeuren. Dankzij de nummerplaat kon de politie hem dan ook traceren.

De beklaagde gaf de feiten uiteindelijk toe, maar kwam met een wel héél origineel excuus voor de dag. “Ik was net op dat moment al rijdend in een fles aan het plassen. Ik neem plaspillen en kon daardoor niet tijdig stoppen. Jullie weten zeker niet hoe het is om te leven als je plaspillen moet nemen”, vertelde de man boos tegen de agenten aan de telefoon. Op een uitnodiging voor verhoor ging hij nooit in, waardoor werd besloten hem te dagvaarden. De zeventiger werd al zeven keer veroordeeld voor rijden onder invloed en twee keer omdat hij niet verzekerd was en kon dus op niet veel sympathie rekenen van de rechter. De politierechter gaf de plassende man een boete van 1.600 euro en een rijverbod van twee maanden.