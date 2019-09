Zeven transmigranten opgepakt bij grootschalige actie Mathias Mariën

10 september 2019

16u15 4 Brugge Bij de grote politieactie maandagavond in Zeebrugge en omgeving zijn 7 transmigranten opgepakt.

Drie mensen zonder papieren werden aangetroffen in de duinen in Zeebrugge, twee werden opgepakt op de kusttram in Blankenberge (richting Zeebrugge) en nog twee anderen konden al wandelend worden aangetroffen. Het gaat om vier Algerijnen, een Marokkaan, een Tunesiër en een Somaliër. In de 49 gecontroleerde vrachtwagencontainers in de haven van Zeebrugge werden geen transmigranten aangetroffen. Bij de actie werden zo’n 50 politieagenten ingezet. Op de kusttram werden ook nog 12 mensen betrapt met drugs. Er werden ook 5 geseinde personen onderschept, van wie één iemand direct naar de gevangenis is overgebracht.

In totaal werden 1.675 reizigers gecontroleerd op 30 kusttrams. 48 zwartrijders hadden geen geldig vervoersbewijs.