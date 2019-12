Zeven bestuurders onder invloed bij controles in kader van Weekend zonder Alcohol Siebe De Voogt

09 december 2019

17u39 5 Brugge Ook de Brugse politie nam afgelopen weekend deel aan het West-Vlaams Weekend zonder Alcohol. In totaal werden zaterdag en zondag 514 bestuurders gecontroleerd. 7 chauffeurs reden rond onder invloed van drugs of alcohol.

Op zaterdag zette de politie 348 wagens langs de kant. Dat liep niet altijd van een leien dakje, want twee bestuurders probeerden de controle te ontlopen. Eén reed achteruit een eenrichtingsstraat in en bleek niet in orde met z’n voorlopig rijbewijs. Een andere maakte rechtsomkeer, maar kon toch onderschept worden. De chauffeur had drugs in z’n wagen liggen en reed ook onder invloed van verdovende middelen rond. Eén andere bestuurder legde dan weer een positieve ademtest af. Op zondag controleerde de politie dan weer 166 wagens. Vier bestuurders legden een positieve ademtest af. Eén andere reed rond onder invloed van drugs. “Met de feestperiode voor de deur zullen wij geregeld gericht controleren op alcohol en drugs onder de noemer van onze actie #ZAD-Zonder Alcohol en Drugs”, zegt woordvoerster Lien Depoorter van de lokale politie Brugge.