Zet een boek voor je raam in Brugge en ontdek meer tips op Brugge Leest Bart Huysentruyt

18 september 2020

08u30 2 Brugge Aandachtige voorbijgangers zagen het grote boek op de Burg al verschijnen: Brugge Leest is uit de startblokken geschoten. Het digitaal platform moet de hotspot worden van alles wat in Brugge beweegt op literair vlak.

In de aanloop naar de lancering van het platform registreerden meer dan 200 mensen zich als stadslezer. Ze delen er hun leestips en favoriete leesplekken. Zo vormen ze samen een Brugse leescommunity. Wie wil kan ook nog steeds aansluiten. Al kan anoniem naar de site surfen om leestips op te doen even goed. Ook in Gent en Leuven bestaat het initiatief dat mensen vooral meer moet doen lezen en tips doen uitwisselen. “Het wordt een kruisbestuiving waarbij grote en kleine spelers elkaars projecten in de kijker kunnen zetten”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Naast leestips en leesplekken ontdek je op Bruggeleest.be even goed de literaire activiteitenkalender voor Brugge.”

Wie een hart voor boeken heeft en Brugge Leest mee wil helpen bekendmaken, kan meedoen aan de actie ‘Zet een boek voor je raam’. Het principe is eenvoudig. “Plaats een boek dat je graag gelezen hebt voor je raam, en hang er een sticker van Brugge Leest naast”, vult schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) aan. “De sticker kan je gratis ophalen in één van de vestigingen van de Openbare Bibliotheek Brugge of in de Brugse boekhandels. Zo veroveren boeken het Brugse straatbeeld.”