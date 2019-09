Zestiger valt op oudere mannen en lokt hen met kinderporno Siebe De Voogt

26 september 2019

14u44 0 Brugge Een 61-jarige Bruggeling hangt 18 maanden cel, deels met uitstel, boven het hoofd voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. Eddy V. deed zich online voor als minderjarige en stuurde kinderporno rond om aandacht te krijgen van oudere mannen.

Het onderzoek ging van start, toen het federaal parket een melding kreeg uit de Verenigde Staten dat vanop een Belgisch IP-adres kinderporno werd verspreid. Tijdens een huiszoeking bij Eddy V. troffen de speurders op zijn computer sporen van kinderporno aan. Vreemd genoeg verklaarde de zestiger niet op jonge kinderen te vallen, maar op oudere mannen. Door zijn gevorderde leeftijd gaf de Bruggeling zich op een chatdienst voor homoseksuele mannen uit voor een minderjarige. Onder die valse identiteit stuurde hij kinderporno naar zijn contacten. Volgens zijn advocaat hoopte Eddy V. daarmee senioren aan te trekken. Naar eigen zeggen besefte hij pas bij tussenkomst van de politie dat hij over de schreef was gegaan. V. gaf zelf aan dat hij begeleiding nodig had en drong bij de rechter aan op een straf gekoppeld aan voorwaarden. Het openbaar ministerie vorderde 18 maanden gevangenisstraf, deels met uitstel. Uitspraak op 24 oktober.