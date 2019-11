Zestig sociale appartementen in nieuwe residentie Blauwe Poort Bart Huysentruyt

13 november 2019

13u37 0 Brugge Op de hoek van de Blankenbergse Steenweg en de Blauwhuisstraat is de eerste steen gelegd van de residentie Blauwe Poort. Er komen zestig sociale huurappartementen.

Het project bestaat uit vier appartementsgebouwen van vier bouwlagen met ondergrondse parkeergarage. “De flats kunnen worden ingevuld door huidige bewoners van de aanpalende sociale woonwijk, maar ook uit andere wijken, die voldoende hebben aan een kleinere woonoppervlakte”, zegt schepen van Wonen Franky Demon (CD&V). “Oudere bewoners van aanpalende straten zullen zo de kans krijgen te verhuizen naar moderne appartementen die meer aangepast zijn aan hun noden. Dit zorgt ervoor dat grotere woonunits beschikbaar worden om de vraag naar huisvesting van jonge gezinnen met kinderen op te vangen.”

Voor de voorziening van sanitair warm water en centrale verwarming werkt de Brugse Maatschappij voor Huisvesting samen met de afvalintercommunale IVBO die een nieuwe aftakking van het warmtenet (880 kW) aanlegt om voor de nieuwe woningen in de woonwijk Duivenkeet duurzame warmte te voorzien. Behalve een vermindering van naar schatting 160 ton CO2-uitstoot per jaar zal de aanleg van het warmtenet ook een gunstige invloed hebben op de energiefactuur van de bewoners. Er wordt al sinds 1982 een warmtenet in Brugge uitgebaat door IVBO. De energiecentrale zet per jaar ongeveer 180.000 ton huishoudelijk afval om in elektriciteit, proceswarmte en warmte voor het warmtenet.

Als alles volgens plan verloopt, is de oplevering van het project voorzien voor voorjaar 2021.