Zestal krijgt milde straffen voor fatale overdosis in Brugge Siebe De Voogt

09 december 2019

14u53 0 Brugge Zes Bruggelingen hebben een milde straf gekregen voor hun aandeel in een dossier rond een fatale overdosis. Het slachtoffer stierf aan een combinatie van cocaïne, heroïne en amfetamines. De leverancier van de heroïne riskeerde 4 jaar cel, maar kwam weg met 1 jaar gevangenisstraf.

Het levenloze lichaam van P.V. werd op 2 juni 2017 aangetroffen in een woning langs de Baliestraat in Brugge. Alles wees op een overdosis heroïne. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de man ook medicatie, cocaïne en amfetamines had genomen. D.B. (32), de bewoner van de woning, beseft naar eigen zeggen wel dat zijn vriend eigenaardig snurkte, maar bekommerde zich toch bijna een ganse dag niet om het lot van het slachtoffer. De man vroeg de vrijspraak, maar kreeg maandagmorgen uiteindelijk een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden.

De speurders kregen na de overdosis relatief snel Detlef L. (47) in het vizier als leverancier van de heroïne. De man liep in het verleden al meerdere veroordelingen op in drugszaken, waardoor het parket 4 jaar cel vorderde. De rechtbank hield echter rekening met een veroordeling voor feiten uit dezelfde periode als de overdosis en legde L. slechts 1 jaar bijkomende celstraf op. D.V. kreeg als leverancier van de cocaïne 2 jaar, terwijl haar vriend tot 25 maanden voorwaardelijk werd veroordeeld. Twee kleinere vissen in het dossier werden bij verstek veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf.