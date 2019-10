Zes vrienden gaan voor wereldrecord: 28 uur aan één stuk padel spelen Bart Huysentruyt & Sam Vanacker

15 oktober 2019

10u26 0 Brugge Zes vrienden van tennisclub Azalea in Brugge gaan voor een straf wereldrecord. Ze willen in de lente van 2020 liefst 28 uur aan één stuk padel spelen, tegen elkaar en tegen sympathisanten. Ze doen dat om geld in te zamelen voor Fara, een meisje van acht dat vecht tegen leukemie. Ze is het dochtertje van één van de clubleden.

De zes moedige en sportieve tennissers zijn Christophe Meulebrouck (48) uit Brugge, Davy Vandeveire (30) uit Oostkamp, Jan De Clerck (58) uit Brugge, Kevin Caestecker (41) uit Wingene, Dominique Bourgonjon (39) uit Brugge en Daniel Clicteur (37) uit Brugge. Ze zijn lid van tennisclub Azalea in de Sint-Pietersgroenestraat in Brugge. Op zaterdag 30 en zondag 31 mei staan ze voor de uitdaging van hun leven: 28 uur aan één stuk padel spelen.

Padel is een soort mix van tennis en squash en wordt op een kleiner terrein gespeeld. Het is de bedoeling dat er op twee terreinen telkens twee tegen twee gespeeld wordt. Op terrein één gaat het om vier spelers van de Brugse bende. De twee overige spelers nemen het op tegen sympathisanten, die mits betaling een uurtje of meer kunnen meespelen. “Het huidige record van de langste padelwedstrijd staat op naam van een groep uit Madrid", zegt Kevin Caestecker. “Zij hebben ruim 25 uur aan één stuk gespeeld. Wij kunnen dat beter.”

Het is de bedoeling dat de zes spelers ononderbroken blijven spelen. Per uur krijgen ze vijf minuten ‘rust’ om even naar het toilet te gaan, iets te eten of zich te laten behandelen door een kinesist. Ze mogen die vijf minuten per uur ook opsparen om ze bijvoorbeeld na vier uur spelen in te ruilen voor 20 minuten pauze. “De fysieke inspanning is een uitdaging, maar vooral de weersomstandigheden zullen belangrijk zijn”, vult Christophe Meulebrouck aan. “We zijn nog in gesprek met het bedrijf Joris Ide uit Zwevezele. We willen graag twee grote overkappingen plaatsen op de twee terreinen van de tennisclub, zodat we beschermd zijn tegen hevige regen. Het enige probleem is dat zo'n tijdelijke overkapping al snel 14.000 euro kost. We hopen andere padel- of tennisclubs warm te maken om zo'n constructie later over te nemen. Ze zouden die via Joris Ide aan een gunstiger tarief kunnen aankopen.”

De zes spelers zullen telkens wedstrijdjes tegen elkaar spelen. Met GoPro-camera’s wordt alles opgenomen en live gestreamd naar een groot scherm. Via sponsoring, giften en mensen die willen deelnemen hopen de zes vrienden met het evenement geld in te zamelen voor Fara Demeyer. Dat is een achtjarig meisje uit Aarsele bij Tielt, die vecht tegen leukemie. Ze is het dochtertje van één van de leden van Tennisclub Azalea. “Papa Kim zal de helft van het ingezamelde bedrag gebruiken voor de broodnodige medicijnen voor zijn dochter, de andere helft schenkt hij aan het UZ Gent voor andere kinderen die vechten tegen leukemie”, zegt Meulebrouck.

Wie de sportievelingen nu al wil steunen, kan een bedrag van minimum 50 euro storten op het rekeningnummer BE75 1030 5729 6251. Meer informatie vind je op www.padelrecord.be.

https://www.hln.be/in-de-buurt/tielt/fara-8-staat-voor-gevecht-van-2-jaar-tegen-leukemie-team-staat-klaar-om-met-haar-de-strijd-te-winnen~a07862d6/