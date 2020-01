Zes positieve alcoholtesten en twee bestuurders betrapt op druggebruik in Brugge Mathias Mariën

13 januari 2020

14u32 0 Brugge De lokale politie Brugge heeft tijdens het voorbije weekend op diverse locaties bestuurders gecontroleerd op alcohol en drugs.

Dit gebeurde in het kader van het nationale ‘weekend zonder alcohol’ en onder de Brugse noemer #ZAD, wat staat voor ‘Zonder Alcohol en Drugs’. Zes bestuurders testten positief op alcohol en twee op drugs. Er doken her en der tijdelijke vaste controleposten op maar bestuurders werden ook lukraak of bij een overtreding door motorrijders uit het verkeer geplukt en naar een zogenoemd verkeersdispositief op het Bargeplein geleid. In totaal werden 186 bestuurders aan een controle onderworpen. De twee bestuurders die drugs hadden genomen, werden initieel op een andere overtreding aangesproken. De ene bestuurder reed aan te hoge snelheid en zonder geldig rijbewijs. De andere betrapte bestuurder negeerde een verbodsbord en reed met een voorlopig rijbewijs op een niet-toegestaan tijdstip.