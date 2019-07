Zes minderjarigen geïdentificeerd na brandstichting bij Bombardier: jongeren mogen na verhoor beschikken Siebe De Voogt

08 juli 2019

18u14 0 Brugge Na de brandstichting in een leegstaand gebouw van Bombardier in Brugge werden zes minderjarigen geïdentificeerd. Dat bevestigt het Brugse parket. De jongeren mochten na verhoor beschikken.

Een buurtbewoonster zag zondagmiddag rond 14.30 uur enkele jongeren over de omheining van Bombardier kruipen langs de Vaartdijkstraat. Kort daarna merkte ze opstijgende rook op bij de terreinen. De brandweer stelde vast dat een autowrak in een leegstaande loods in lichterlaaie stond. Ze hadden de situatie snel onder controle en konden voorkomen dat een tweede autowrak vuur vatte. Omdat er vermoedens van brandstichting waren, stelde het parket een branddeskundige aan. Die bevestigde de eerste vermoedens. “Volgens de expert vallen de feiten vooral onder de noemer kattenkwaad te catalogeren”, stelt het parket. Zes minderjarigen uit Brugge en Maldegem werden door de politie geïdentificeerd. Twee van hen waren mogelijk verantwoordelijk voor de eigenlijke brandstichting. Na verhoor mochten alle jongeren beschikken.