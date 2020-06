Zes havenindringers krijgen gevangenisstraffen tot negen maanden Siebe De Voogt

03 juni 2020

16u05 0 Brugge Twee Marokkanen hebben in de Brugse rechtbank 9 maanden cel gekregen voor het binnendringen van de haven in Zeebrugge. Vier anderen kwamen weg met 6 maanden gevangenisstraf.

Voor de corona-uitbraak verschenen havenindringers aan de lopende band voor de strafrechter in Brugge en tijdens de huidige crisis is dat niet anders. De Marokkaan Walid Y. werd op 24 februari voor de derde keer betrapt in het havengebied. Hij kreeg een dagvaarding voor de correctionele rechtbank mee, maar dat leek hem weinig te deren. Op 2 maart liep de man immers opnieuw tegen de lamp. Zelfde verhaal bij een landgenoot van Y. Anas S. bevond zich op 27 februari en 3 maart telkens zonder reden in de haven van Zeebrugge. Hij werd zelfs aangehouden door de onderzoeksrechter. Beide Marokkanen kregen woensdagmorgen 9 maanden cel.

Vier andere havenindringers werden veroordeeld tot 6 maanden cel. De advocaat van een Soedanees stelde dat zijn cliënt nog steeds naar Engeland wil. Hij vertrouwt naar eigen zeggen de Belgische diensten niet na de kwestie rond de Soedanese identificatiemissie van enkele jaren geleden.