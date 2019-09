Zes Davidsfonds-afdelingen worden één: “Samenwerking helpt ons vooruit” Bart Huysentruyt

09 september 2019

14u46 0 Brugge Zes Brugse Davidsfonds-afdelingen bundelen de krachten en vernieuwen voortaan hun aanpak.

Davidsfonds heeft een actieve werking in Brugge. “Davidsfonds in Brugge telt zo’n 60 vrijwilligers”, zegt Aäron Blomme, regiocoördinator voor Davidsfonds vzw. “Dit unieke samenwerkingsverband van zes teams, de afdelingen Brugge, Sint-Andries en Sint-Michiels, Assebroek Sint-Katarina, Assebroek Sint-Kristoffel, Ver-Assebroek en Sint-Kruis, slaagt er in om via schaalvergroting bekende namen als Arnout Hauben, Walter Van Steenbrugge, Faroek Özgünes en Khalid Benhaddou naar Brugge te halen.”

Tegelijk blijven de afdelingen binding met de buurt houden. “We gaan samen onder de naam ‘Davidsfonds in ’t Brugsche’. Het is een inloopjaar, maar de ambitie is groot.”

Algemeen directeur Kris Opdedrynck is vol lof over dit nieuwe samenwerkingsverband: “Met deze vernieuwing vanuit de basis van onze vereniging, is Davidsfonds in ’t Brugsche een pionier voor de toekomst van Davidsfonds. Dit team gaat bovendien de heikele thema’s niet uit de weg. Met verdiepend lezingen rond taal, de plaats van geloof in de maatschappij en zelfs milieu nemen ze een belangrijke plek in het Brugse middenveld.”