Zes brouwerijen rond Brugge werken samen en stellen ‘ontdekkingsbox’ voor Bart Huysentruyt

26 mei 2020

07u54 0 Brugge Barre tijden voor de horeca en dus ook voor de ambachtelijke brouwerijen. Zes van hen bundelen nu de krachten onder de naam ‘Brewers around Bruges’.

Op initiatief van brouwer Luc Vermeersch van Brouwerij De Leite bieden zes brouwerijen een bierbox aan. Elke brouwerij laat de genieter twee van zijn bieren ontdekken. De samenwerkende brouwerijen zijn allemaal brouwerijen uit het Brugs Ommeland. Het gaat om Brouwerij Strubbe uit Ichtegem, Brouwerij Maenhout uit Pittem, Brouwerij Rostune uit Beernem, Brouwerij De Leite uit Ruddervoorde, Brouwerij Viven uit Sijsele en Brouwerij Siphon uit Damme.

Iedere brouwer bepaalde zelf welke bieren hij in de box met 12 flesjes aanbiedt. De variatie is groot: blond, donker, tripel, quadrupel, witbier, fruitbier, je vindt ze allemaal in de box. De brouwers bieden de box aan via de betere bierhandel of vanaf 27 mei op de facebook webshop ‘Brewers around Bruges’. De box kost 24 euro en wordt voor 6 euro over heel België door een koerierdienst bezorgd.