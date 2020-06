Zes Belgen aangehouden voor invoer van 3,2 ton cocaïne vanuit Brazilië via haven van Rotterdam Mathias Mariën

18 juni 2020

17u39 4 Brugge De onderzoeksrechter in Brugge heeft zes verdachten aangehouden op verdenking van hun aandeel in een internationaal vertakt drugsnetwerk. Ze worden ervan verdacht minstens 3,2 ton cocaïne vanuit Brazilië te hebben ingevoerd.

Uit het onderzoek is gebleken dat de ze grote hoeveelheden cocaïne vanuit Brazilië invoerden via de haven van Rotterdam. “Er zijn momenteel zes verdachten aangehouden door de onderzoeksrechter”, zegt het parket.

Verstopt in lading

“De verdachten wonen in Knokke en het Antwerpse en waren ook actief in het Antwerpse havengebied. Een zevende verdachte zit aangehouden in Nederland met het oog op de overlevering aan onze diensten. Zij worden er allemaal van verdacht om minstens 3,2 ton cocaïne vanuit Brazilië te hebben ingevoerd, bedoeld voor de Belgische en Nederlandse markt.” Volgens onze informatie zijn twee verdachten uit Antwerpen moeder en zoon.

De cocaïne werd onderschept en zat verstopt in containers met dekladingen van mangaanerts.