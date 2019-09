Zelfverdedigingsclub Fight2Survive viert tiende verjaardag Bart Huysentruyt

22 september 2019

11u05 0 Brugge De Krav Maga club Fight2Survive in Brugge bestaat tien jaar, een periode waarin reeds tientallen mensen van Brugge en omliggende gemeenten geleerd hebben om zichzelf te verdedigen.

Het begon op vrijdag 18 september 2009, met één les per week in de sportzaal van het Olympiabad in Sint-Andries. Een jaar later verhuisde de club naar twee nieuwe trainingslocaties waar nog steeds getraind wordt: het Jan Breydelstadion en de Pure Senses fitness. Zo werd ook het aantal lessen uitgebreid van één naar twee per week. Krav Maga is heel breed: je leert er jezelf te verdedigen tegen ongewapende aanvallers, maar evengoed tegen iemand met een mes, stok of zelfs pistool. Tegenwoordig kan je al vier uur training volgen per week.

Wie zin heeft om zichzelf effectief te leren verdedigen kan zich steeds inschrijven voor een gratis proefles via www.fight2survive.be.