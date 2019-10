Zelfs ziekenhuizen spelen klassieke muziek tijdens ‘Iedereen Klassiek’ Bart Huysentruyt

15 oktober 2019

11u06 0 Brugge Brugge is opnieuw gaststad voor het evenement ‘Iedereen Klassiek' van radiozender Klara op zaterdag 26 oktober tussen 10 en 19 uur.

De meeste activiteiten vinden plaats in en rond het Concertgebouw van Brugge, maar dit keer doen ook woonzorgcentra en ziekenhuizen mee. Drie muziekensembles komen er langs om klassieke stukken te spelen. “Omdat niet iedereen de kans heeft om er op 26 oktober bij te zijn, brengen we die dag ook ‘muziek aan huis’ in ziekenhuizen en zorgcentra. In scholen en buurt- en dienstencentra brengen we muziek binnen via muzikale workshops. Op die manier maken we een heel nieuw publiek warm voor klassiek”, zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys.

Daarnaast is er tijdens Iedereen Klassiek het concert ‘Rien à voir’ in de Sint-Jakobskerk, waar aandacht wordt gegeven aan slechtziendheid en muziek. Dat klassieke muziek voor iedereen is, bewijst ook MNM-dj Brahim. Hij gaat tijdens zijn show ‘Toeters en bellen’ de uitdaging aan om een hedendaags nummer (‘When I get you alone’ van Robin Thicke, red.), gebaseerd op de Vijfde van Beethoven, uit te voeren met het trombonecollectief Crossbones. De Markt zal daveren met een gigantisch orkest van, via een snelcursus in scholen en buurthuizen opgeleide, pBones-spelers (plastic trombones), aangevuurd door de trombonisten van Crossbones. Ook de Brugse beiaard zal klassieke stukken spelen.

Afsluiten doet het Brussels Philharmonic, dat voor deze gelegenheid de warme gloed uit het Hoge Noorden naar Brugge brengt. Met muziek van de melancholische Jean Sibelius en sprookjesachtige Edvard Grieg kan deze zevende editie van Iedereen Klassiek zich geen mooiere finale wensen.