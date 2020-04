Zelfs in coronatijden: Liza-Marie (25) strijdt voor kroontje Queen of the Models Bart Huysentruyt

23 april 2020

19u58 0 Brugge De Brugse Liza-Marie Tant (25) is finaliste in de modellenwedstrijd Queen of the Models. Ze treedt in de voetsporen van haar oudere zus Melissa.

Liza-Marie is gehuwd en werkt bij ELG (Electro Logistics Group) als logistiek bediende. Ze is geboren en getogen in Brugge met nog twee zussen en twee broers. “Als kleine zus keek ik altijd op naar Melissa, mijn oudere zus. Zij had altijd een grote affiniteit met de modellenwereld." Liza-Marie deed al geregeld fotoshoots als hobby. Nu is het een passie geworden. “Het is even weg zijn van de realiteit en het dagelijkse werkleven. Ik vond het de hoogste tijd om eens aan een wedstrijd deel te nemen.”

De coronacrisis noopt haar wel om opdracht voortaan op afstand uit te voeren. “Daarnaast ga ik vaak wandelen met onze puppy’s om de plotse vrije tijd een beetje in te vullen.” De slotshow van Queen of the Models vindt plaats op zaterdag 24 oktober.