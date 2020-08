Zelfs het Belfort bouwen ze na: Brugge kan je nu ook bezoeken in de Chinese stad Dongguan Bart Huysentruyt

13 augustus 2020

08u57 6 Brugge Een bezoeker die niet beter weet, waant zich in Europa. De onderzoekscampus Ox Horn van Huawei, in miljoenenstad Dongguan in China, bestaat er uit 108 Europese gebouwen. Er werd zelfs een stukje Brugge nagebouwd.

Links zie je het kasteel in de stijl van Versailles, verderop Slot Heidelberg. Kasteelmuren, poorten, waterpartijen. Een Italiaanse zuilengalerij in de stijl van Verona. En plots duikt daar ook het Brugse Belfort op, een beetje anders dan de toren van 83 meter hoog op de Markt van Brugge, maar toch. Je kan in China zelfs een tochtje op de reien maken.

De nieuwe onderzoekscampus Ox Horn van Huawei, in miljoenenstad Dongguan, telt 108 gebouwen en is volledig opgetrokken in de stijl van twaalf Europese steden, zoals Parijs, Granada, Heidelberg en Oxford. Kosten noch moeite heeft Huawei gespaard voor de hypermoderne campus: 10 miljard yuan (circa 1,3 miljard euro, red.). Er is een kunstmatig aangelegde waterpartij waarin uit Australië geïmporteerde zwarte zwanen zwemmen, een replica van de Vrijheidsbrug in Boedapest geeft toegang tot het complex. Het terrein is zo omvangrijk dat een bijna zeven kilometer lange tramlijn de ‘Europese’ wijken verbindt. Uit Zwitserland ingevlogen rode trams - art deco lampen aan het plafond - rijden in 22 minuten de nep-monumentale stationnetjes langs.

Nergens valt een imperfectie te bekennen, alles is spik en span. België is enkel met Brugge van de partij, maar Nederland komt er niet aan te pas.

