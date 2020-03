Zelfs de voetluidklok klinkt voortaan elke avond uit solidariteit Bart Huysentruyt

23 maart 2020

17u28 0 Brugge De Brugse Klokkenspelvereniging luidt voortaan elke avond om 20 uur de unieke voetluidklok op het Dumeryplein. Vijf minuten lang zal je het geluid kunnen bewonderen.

“Niet enkel de Zegeklok van het Belfort luidt elke avond in de Brugse straten", zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Ook de vroegere brandklok, de voetluidklok op het plein nabij de Boeveriestraat zal nu elke avond bespeeld worden. Zo doet die klok wat ze al eeuwenlang gedaan heeft: bij onheil oproepen tot solidariteit.”

Ter plekke gaan kijken is in de huidige omstandigheden af te raden, gewoon uw oren spitsen in het avondlijke duister volstaat.