Zelfs de spelers van Club Brugge zijn fan van Wild Foodz, de hypergezonde ontbijt- en lunchbar van Brugse waterski-kampioene Annick Devriendt (41) liet ‘Maona’ varen en volgt nu haar eigen koers Bart Huysentruyt

21 februari 2020

17u39 16 Brugge De Brugse waterski-kampioene Annick Devriendt (41) heeft in de Rijselstraat zopas haar eigen zaak Wild Foodz geopend. Ze was op dezelfde locatie ook de uitbater van ‘Maona’. Maar nu volgt ze haar eigen concept en gooit daarom de naam én de kaart helemaal om. “Gezonde voeding staat hier meer dan ooit centraal.”

De Brugse Annick Devriendt, die in het verleden café Jan Breydel op De Platse opende en ook een zaak had in de Smedenstraat, is niet zomaar de eerste de beste. Ze groeide op in het Klein Strand in Jabbeke, waar haar vader Adrien aan het roer stond en waar ze als klein meisje in contact kwam met watersporten. Nog altijd zit ze in het Belgische waterski-showteam. Annick vertrekt op 11 maart naar Australië om er aan haar vierde wereldkampioenschap deel te nemen.

Niet alleen vegan

Sinds eind 2016 keerde ze terug naar de horeca: toen opende Annick in het Zilverpand haar eigen zaak met het concept Maona. Dat werd bedacht door ex-basketter Pieter Loridon en was volledig gefocust op gezonde slaatjes en smoothies. De zaak verhuisde later naar de Rijselstraat in Sint-Michiels, waar het ook erg aanslaat.

Maar sinds een aantal weken is de naam veranderd: Wild Foodz is een verwijzing naar de natuur, de oorsprong van alles. “Ik start met een concept dat ook helemaal bij mij past", vertelt de zaakvoerster. “Meer en meer mensen raken in de ban van een gezonde levensstijl en dat valt toe te juichen. Zelf ben ik sinds maart vorig jaar bijna helemaal vegan gaan eten. Dat betekent: geen vis of vlees meer, maar heel af en toe nog een stukje kaas. Ik wil die levensstijl helemaal niet opdringen aan mijn klanten. We serveren lekkere superfoods, smoothies, ontbijtjes, pokébowls, toasts , belegdebroodjes, salades en wraps. De pokébowls met rijst of quinoa zijn heel erg in trek, net als de wraps met groene avocado.”

Ruud Vormer

Wild Foodz richt zich op iedereen. “Ons cliënteel is heel erg vrouwelijk, maar we vallen ook in de smaak bij de bedrijven in de buurt. Zo leveren we lunchpakketten aan de twee Brugse ziekenhuizen en zijn ook de spelers van Club Brugge fan. Na hun match tegen Manchester United hebben Ruud Vormer en co elk een gepersonaliseerd pakket ontvangen. Elke speler geeft aan ons zijn favoriete gerechtjes door en wij zorgen dat ze die na de match kunnen verorberen.”

Koala’s in Australië

De zaak in Sint-Michiels is helemaal in het natuurthema ingericht, met veel planten en foto’s van dieren uit het wild. “Ik ben zo blij dat ik hier mijn eigen ding kan doen”, vertelt Annick. “Er beweegt heel veel in Brugge rond gezonde voeding. Iedereen doet zijn best. Ik kan dat enkel maar toejuichen.”

Nog dit: tot het einde van de maand kan je in Wild Foodz een speciale herbruikbare thermofles kopen. Per verkocht exemplaar gaat er vijf euro naar een Australisch koalaziekenhuis, na de felle bosbranden daar eerder dit jaar.