Zeldzaam donderglas nieuwe blikvanger voor Volkskundemuseum Bart Huysentruyt

05 februari 2020

11u11 0 Brugge In het Volkskundemuseum in Brugge kan je binnenkort een 19de-eeuws donderglas bezichtigen.

Dit voorwerp, een voorloper van de barometer, is een oud instrument om storm te voorspellen. Schippers namen het mee aan boord en molenaars gebruikten het om tijdig hun molen stil te kunnen leggen. Het glas werd gevuld met water, en geeft luchtdrukverschillen aan: hoe hoger het water in de tuit, hoe dichterbij de storm. “We proberen met het Volkskundemuseum de bezoekers een venster te bieden op het leven in vroegere tijden”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “De huidige aandacht voor weer en klimaat zal dit donderglas dan ook zeker de aandacht van de bezoekers trekken. Dat het bijna niet te vinden is in Belgische musea, maakt deze langdurige bruikleen alleen maar waardevoller.”